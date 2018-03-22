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Bitlis'te bombalı hain tuzak: 1 şehidimiz var

Teröristlerin yola döşediği bomba, askeri birliği geçişi sırasında patladı. Bir asker şehit. 

Bitlis'te bombalı hain tuzak: 1 şehidimiz var

Teröristlerin yola döşediği bomba, askeri birliği geçişi sırasında patladı. Bir asker şehit. 

22 Mart 2018 Perşembe 16:51
Bitlis'te bombalı hain tuzak: 1 şehidimiz var

Bitlis'te bombalı hain tuzak: 1 şehidimiz var


Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre; kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. 

Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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