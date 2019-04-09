Bodrum'da feci ölüm: Beton mikseri ile araç arasında sıkıştı

Motosiklet sürücüsü Meral Bacınoğlu hatalı park eden bir araçla, hızla gelen beton mikseri arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile yolun sağına park eden otomobil arasında sıkışan kadın motosiklet sürücüsü Meral Bacınoğlu (40), feci şekilde can verdi. Kaza, bölgede bulunan işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde dün saat 17.30 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde akılalmaz bir trafik kazası meydana geldi. Meral Bacınoğlu (40),cadde üzerinde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra 48 VU 317 plakalı motosikleti ile hareket etti. Bacınoğlu otoparktan çıktığı sırada, arkasından gelen G.Ç. yönetimindeki beton mikseri ile cadde üzerinde hatalı park yaptığı iddia edilen otomobilin arasında kaldı.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Edinilen bilgilere göre önce beton mikserine daha sonra da hatalı park yapan araca çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybetti. Bacınoğlu, beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kafasında kask olan Meral Bacınoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

MİKSERİN ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Bacınoğlu´nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin şoförü G.Ç. ise gözaltına alındı.