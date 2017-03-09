Bodrum'da sokak ortasında kadın cinayeti

Muğla'da 1,5 ay önce boşandığı eşinin çalıştığı yere giden zanlı, aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki bıçakla eski eşini defalarca bıçaklayarak öldürdüOlay, Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkiindeki bir mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.T. isimli şahıs, 1,5 ay önce boşandığı eski eşi G.T.'yi çalıştığı iş yerine geldi.Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine M.T., yanında bulundurduğu bıçakla eski eşini boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan G. T, kanlar içinde yere yığıldı.Kavgaya müdahale eden vatandaşlar, saldırgan M.Y'yi güçlükle zaptedebildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Cinayet zanlısı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Toprak'ın cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.