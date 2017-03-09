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09 Mart 2017 Perşembe 19:56

Bodrum'da sokak ortasında kadın cinayeti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı işyerinde boşandığı kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

Bodrum'da sokak ortasında kadın cinayeti
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Bodrum'da sokak ortasında kadın cinayeti


Bodrum Haberleri, Muğla'da 1,5 ay önce boşandığı eşinin çalıştığı yere giden zanlı, aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki bıçakla eski eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü


Olay, Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkiindeki bir mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.T. isimli şahıs, 1,5 ay önce boşandığı eski eşi G.T.'yi çalıştığı iş yerine geldi.

Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine M.T., yanında bulundurduğu bıçakla eski eşini boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan G. T, kanlar içinde yere yığıldı.

Kavgaya müdahale eden vatandaşlar, saldırgan M.Y'yi güçlükle zaptedebildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Toprak'ın cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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