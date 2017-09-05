

Bodrumlu iş adamı Mustafa Coşkun ölü bulundu



Bodrum Kumbahçe'de restoranı bulunan iş adamı Mustafa Coşkun, Mumcular yakınında Yeniköy'de kullandığı aracın içinde ölü olarak bulundu. Yakınları Mustafa Coşkun'dan iki gündür haber alamıyordu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan işadamı Mustafa Coşkun, kullandığı aracın içinde ölü olarak bulundu. Coşkun'un cansız bedenini bulan güvenlik güçleri, talihsiz işadamının bileklerinin kesik olduğunu farketti.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi'nde balık restoranı işleten Mustafa Coşkun'dan (53) dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Coşkun, yapılan aramalar sonucunda Mumcular Mahallesi Yeniköy mevkisindeki ormanlık alanda kullandığı aracının içinde bilekleri kesik ve hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İş adamının cesedi, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Coşkun'un yakınlarının yanı sıra arkadaşı olduğu öğrenilen merhum sanatçı Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Işıl'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

