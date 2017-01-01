Bolu'da feci kaza; 2 ölü var

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolunun Gerede-Karabük yol ayrımı kesiminde meydana geldi. Karabük yönüne giden 22 yaşındaki Barış Keklikçi idaresindeki 06 FR 1451 plakalı araç, Ali Bayrak (29) idaresindeki tıra hızla arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren araçta bulunan sürücü Barış Keklikçi ile yanında bulunan Ferhat Kamil Uyar (20) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan cesetler itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaklaşık yarım saatlik çalışmayla çıkarılabildiler. Cenazelerle yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı.

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