Bolu'da feci kaza, 2 ölü var: Kaza'da Erdoğan'ın kuzeni de yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin yaralandığı kazada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika Bolu; Bolu yakınlarında Gerede ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu da bulunuyor..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada ağır yaralandı.
Bolu’nun Gerede ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi ölürken, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.