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Bolu'da feci kaza, 2 ölü var: Kaza'da Erdoğan'ın kuzeni de yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin yaralandığı kazada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da feci kaza, 2 ölü var: Kaza'da Erdoğan'ın kuzeni de yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin yaralandığı kazada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

17 Mart 2018 Cumartesi 23:48
Bolu'da feci kaza, 2 ölü var: Kaza'da Erdoğan'ın kuzeni de yaralandı

Bolu'da feci kaza, 2 ölü var: Kaza'da Erdoğan'ın kuzeni de yaralandı


Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin yaralandığı kazada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Son Dakika Bolu; Bolu yakınlarında Gerede ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu da bulunuyor..

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada ağır yaralandı. Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Erdoğan'ın dayısının oğlu olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu ile birlikte 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada ağır yaralandı.

Bolu’nun Gerede ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi ölürken, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.

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