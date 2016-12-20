Bolu Sapıkları korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti

KAZA YAPMANIZ DAHA HAYIRLI OLURDU

CESEDE BİLE CİNSEL SALDIRI

'ÜÇÜMÜZ BOĞAZINI KESTİK'

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

DOĞUM, ÖLÜM, DURUŞMA TARİHİ AYNI

Kurbanları zihinsel engelli, yardıma muhtaç biri. Ağzından çıkan küfür yüzünden üç şehir magandası talihsiz genci Bolu'da ormana kaçırdı. Vahşi işkencelerle cinsel saldırı altında katlettikleri Erhan Gümüş'ün boğazını kesti. Yetmedi, cinayetin üstünden tam 17 gün sonra yeniden olay yerine giden iki zanlı, öldürdükleri gencin cesedine bile cinsel istismarda bulundu. Gözü dönmüş üç sapkın anlatımları mahkemenin hakimini bile çileden çıkardı.Bolu'da geçtiğimiz Şubat ayında işlenen korkunç cinayetin zanlıları ilk kez hakim karşısına çıktı. 34 yaşındaki., 48 yaşındaki. ve 32 yaşındaki.'nin, zihinsel engelli 30 yaşındaki'ü, cinsel saldırı ve işkence yapıp boğazını keserek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanmalarına başlandı..'nin, olay günü alkollü olduklarını ve kaza tehlikesi atlattıklarını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Keşke kaza yapsaydınız da bunlar olmasaydı. Sizin kaza yapmanız dünya için daha faydalı olurdu" dedi.Geçen 2 Şubat'ta meydana gelen olayda otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Ç., arkadaşları Ömer Ş. ve Ömür B. ile birlikte, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi, cinsel saldırıda bulunup, vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü. 17 gün sonra tekrar olay yerine giden 3 şüpheli arasındaki Ömer Ş.'nin, Erhan Gümüş'ün cesedine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Cesedi gömerek ayrılan 3 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.Tutuklanan 3 sanık,'nde 'tasarlayarak canavarca adam öldürme ve cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen'ün yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.Sanıklardan., suçunu itiraf ederek yaptıklarını anlattı.ve'in, kendilerine küfür ettiği içinş'ü kaçırdıklarını söyleyerek, "" dedi. Sanık, Mahkeme Başkanının, gömmeye gittiklerinde cesede cinsel istismarda bulunup bulunmadıkları sorusuna cevap vermedi. Mahkeme Başkanı, "17 gün sonra gidip de bir ölüye cinsel istismarda bulunacak kadar alçalmış olamazsınız herhalde" dedi.Diğer sanık. ise suçlamaları reddederek, "Engelli Erhan Gümüş'e para verip Gökhan'a küfür ettiriyorduk. Gökhan sinirlendi ve dövdü. Ben elimi sürmedim. Aşırı şekilde dövdükten sonra götürüp gömdüler. Benim hiçbir suçum yok. Gökhan aşırı alkollüydü. Ne yaptığının farkında değildi. Ben de engel olamadım. Çok tehlikeli araba kullanıyordu. Erhan'ı almadan önce bir sürü kaza tehlikesi geçirdik" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Keşke kaza yapsaydınız da bunlar olmasaydı. Sizin kaza yapmanız dünya için daha faydalı olurdu" diyerek tepki gösterdi.Diğer sanıkise cinayetive.'nin birlikte işlediğini, kendisinin suçsuz olduğunu ileri sürdü. Sanıkların avukatları savunma yapmazken, engelli gencin annesi ve babası sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Duruşmanın 2 Şubat 2017'ye ertelenmesi ardından adliye çıkışında açıklama yapan ölen Erhan Gümüş'ün ağabeyi Zekeriye Gümüş, kardeşinin doğum, ölüm ve duruşma tarihinin 2 Şubat olmasının çok talihsiz bir tesadüf olduğunu söyledi. Zekeriya Gümüş, katillerin cezalandırılması istediğini belirtti.