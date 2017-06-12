Bonzai alan genç kızın dramı görenleri dehşete düşürdü

"ONLARI BÖYLE İĞRENÇ BİR ŞEY İÇİN ARAYAMAM"

"ERKEK ARKADAŞIMI UYUŞTURUCUDAN KAYBETTİM"

İstanbul'un göbeğinde Taksim'dekullandığı bildirilen genç kızın durumu, yoldan geçenleri dehşete düşürdü. Talihsiz genç kız adını bile hatırlamakta güçlük çekti. Gittiği mekanda aldığı uyuşturucunun etkisinden kurtulmaya çabalayan genç kız kendisine yardım etmeye çalışan doktorla arazında geçen diyalog, gençleri bekleyen büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde genç bir kız, bir mekanda arkadaşlarıyla "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı. Maddeyi kullandıktan sonra İstiklal Caddesi'ne çıkan genç kız, uyuşturucu maddenin etkisiyle bir süre sonra direğe sarıldı. Dakikalarca direğe sarılı halde duran genç kızı gören vatandaşlar, onu alıp bir yere oturttu. O esnada yoldan geçen ve doktor olduğunu söyleyen bir kadın, genç kızı ayıltmak için elinden geleni yaptı. Doktor kıza hem kahve içirdi hem kendi yaşadıklarından örnek vererek ona nasihat etti.Genç kız ayılmaya çalışırken cep telefonuna arkadaşından mesaj geldi. Mesajın okunmasının ardından vatandaşlar genç kızın arkadaşına haber vermek istedi. Bunun üzerine genç kız, "Onları böyle iğrenç bir şey için arayamam. Ben iyi olacağım" dedi. Zaman zaman kendinden geçen genç kıza vatandaşlar da nasihat etti. Ancak kendini ayıltmaya çalışan doktor kadının, uyuşturucu bağımlılığı konusunda söyledikleri yürekleri sızlattı.Genç kızın durumuna bir hayli üzülen doktor kadın ona, "Senin gibi bir sürü geliyor ve sonunda kurtaramıyoruz. Bir şey yapamıyoruz, bir, iki içiyorsun üçüncüyü de içiyorsun sonra içtiğin şeye daha çok alışasın diye başka maddeler katıyorlar. Sonunda seni bağımlı yapıyorlar. Ondan sonra ölümüne sebep oluyorlar. Seni kurtaramıyoruz. Böyle bir hayat mı istiyorsun? Doktor olduğum halde erkek arkadaşımı uyuşturucudan kaybettim. Öldü gitti. 12 sene boyunca onunla mücadele ettim" dedi.Genç kızın kendine gelmesi sonrasında, doktor kadın onu taksiyle evine gönderdi. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.