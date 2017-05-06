Boşandığı eşini çocukları uyurken telle boğarak öldürdü

Korkunç olay, saat 04.00 sıralarında Konak Güzelyalı Mahallesi 22 Sokak'ta meydana geldi.bir süre önce'dan boşanarak 3 çocuğuyla birlikte yeni taşındıkları evde yaşamaya başladı.Gece saatlerinde eski eşieve gelerek Üsküdar Sam ile konuşmak istedi. Konuşma isteğini önce kabul etmeyen Üsküdar Sam, çocuklarının uyanmaması için Mürşit Sam'ın eve girmesine izin verdi.Çift arasındaki konuşma bilinmeyen nedenle tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerinetelle'ı boğarak öldürdü. Mürşit Sam daha sonra polisi arayıp eski eşini öldürdüğünü söyledi.İhbar üzerine gelen polis eve girdiğinde talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Üsküdar Sam'ın cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Gözaltına alınan Mürşit Sam ise sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet sırasında uyku da olan üç kardeş ise, uyandırılarak polis karakoluna teslim edildi.