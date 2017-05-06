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06 Mayıs 2017 Cumartesi 07:40

Boşandığı eşini çocukları uyurken telle boğarak öldürdü

İzmir'in Konak İlçesi'nde, 46 yaşındaki Mürşit Sam bir süre önce boşandığı eşi 40 yaşındaki Üsküdar Sam'ı çocukları uykudayken telle boğarak öldürdü. Sam polisi arayıp cinayeti işlediğini söyleyerek teslim oldu.

Boşandığı eşini çocukları uyurken telle boğarak öldürdü
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Boşandığı eşini çocukları uyurken telle boğarak öldürdü


Korkunç olay, saat 04.00 sıralarında Konak Güzelyalı Mahallesi 22 Sokak'ta meydana geldi. Üsküdar Sam bir süre önce Mürşit Sam'dan boşanarak 3 çocuğuyla birlikte yeni taşındıkları evde yaşamaya başladı.

Gece saatlerinde eski eşi Mürşit Sam eve gelerek Üsküdar Sam ile konuşmak istedi. Konuşma isteğini önce kabul etmeyen Üsküdar Sam, çocuklarının uyanmaması için Mürşit Sam'ın eve girmesine izin verdi.

Çift arasındaki konuşma bilinmeyen nedenle tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Mürşit Sam, telle Üsküdar Sam'ı boğarak öldürdü. Mürşit Sam daha sonra polisi arayıp eski eşini öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine gelen polis eve girdiğinde talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Üsküdar Sam'ın cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mürşit Sam ise sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet sırasında uyku da olan üç kardeş ise,  uyandırılarak polis karakoluna teslim edildi.
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