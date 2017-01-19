Böyle sapkınlık görülmedi; Katliamcı teröriste 3 kadın hediye etmişler

Bölge emirleri, imamlar, halifeler adı İslam'la bütünleşmiş ne varsa kanlı örgütün listesinde bol bol bulunuyor. Kendilerinden başka hiç kimseyi islami görmeyen sapkın örgüt, eli kanlı katillere ödül diye meğer kadın göndermiş.

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