Böyle sapkınlık görülmedi; Katliamcı teröriste 3 kadın hediye etmişler

Ekranlara her eylemlerinin ardından tekbir ve okunan Kur'an-ı Kerim sesleri eşliğinde gelen DEAŞ'li yöneticiler, en azılı katillerine ödül olarak 3'ten fazla kadın gönderdiği ortaya çıktı. İslam dinini cinayetlerle ve sapkınlıklarla lekelemekten çekinmeyen alçaklar, Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u kafirlerin işgali altında Dar'ül harp altında şehir olarak görüyor.
Reina katliamı zanlısı Abdulkadir Masharipov'u sapkın terör örgütü DEAŞ, 39 kişinin ölümünün ardından, akıllara durgunluk vererek ödüllendirdiği ortaya çıktı. Türkleri kafir ilan eden, Türkiye'yi gavurlukla suçlayan sözde müslüman örgüt, tam 39 kişinin katiline ödül olarak 3 kadın hediye ettiği ortaya çıktı. Üstelik evli ve iki çocuk babası Abdulkadir Masharipov'un saklandığı evde küçük oğluyla birlikte adeta harem kurmasına ortam hazırlayan örgütün sapkınlığa İslam dinini, Kur'an'ı nasıl alet ettiği gözler önüne seriliyor.
En vahşi cinayetleri Hadis ve Ayetler'i kullanarak Amerikanvari videolarla süsleyen sapkınların kadın erkek ilişkisindeki ahlaksızlığı Esenyurt operasyonuyla gözler önüne seriliyor.
TÜRKİYE'YE DEAŞ MİLİTANLARINA CARİYE OLMAK İÇİN GELMİŞLER
Esenyurt'ta bir sitede 3 kadınla yakalanan Abdulkadir Masharipov'un sorgusu sürerken, kadınların da, eli kanlı örgüt militanlarına gönüllü cariye olmak için geldiği belirlendi. Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri sanılan ve DEAŞ’a katılacakları düşünülen kadınlarla ilgili evde bulunan notlar da dikkat çekti.
EVDE AŞK NOTLARI BULUNMUŞTU
Teröristle birlikte aynı evde yakalanan Somali, Senegal ve Mısır vatandaşı 3 kadınla ilgili bu ülkelerin yetkilileriyle temasa geçildi.
Henüz kimin yazdığı netleşmeyen ve bir kâğıt parçasına yazılmış notta bozuk bir İngilizce ile “Ne istiyorsan onu yap. Artık umrumda olmayacak. Kimseye yardım edemem. Tabii ki kendime de yardım edemem. Ama eğer bunu istiyorsan tamam ama başka bir yerde olacağım” yazdığı görüldü. Yazının başında gözüken ‘7bibi’ kelimesi, Arapça “aşkım” ya da “sevgilim” anlamlarını taşıyor. Evde bulunan bir başka notta ise “Sen çok delisin”, “Seni seviyorum Dina” yazısı dikkat çekti. Notun Senegalli Dina A.’nın imzasını taşıdığı sanılıyor.
Reina katliamını gerçekleştiren Masharipov, ifadesinde oğlunu teslim ettiği 2 kuryenin adresini verdi. Teröristin yanında yakalanan 3 kadının da Masharipov'un ödülü olduğu tespit edildi
Reina’yı kana bulayan Abdulkadir Masharipov’un başka bir hücreye teslim ettiği 4 yaşındaki oğlunun 2 kurye tarafından başka bir adrese götürüldüğü anlaşıldı.
POLİS ÇOCUĞU KAÇIRAN İKİ KURYE'Yİ ARIYOR
Polis, 2 kuryenin izini sürüyor. Zanlının polisteki sorgusunda sık sık oğlunu sorduğu öğrenildi. Masharipov, oğlunu teslim ettiği hücre evinin adresini polise verdi.
Ancak yapılan baskında evin boşaltıldığı anlaşıldı. Polis, teröristin oğlunu ve çocuğu teslim alan 2 kuryeyi arıyor.
AZILI KATİL HERŞEYİ BÜLBÜL GİBİ ŞAKIDI
Yılbaşı gecesi ünlü gece kulübünde 39 kişinin katledildiği saldırıyı gerçekleştiren Özbekistanlı Abdulkadir Masharipov ve bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 50 kişinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.
İstanbul Esenyurt’taki hücre evinde başarılı bir operasyonla sağ olarak yakalanan Masharipov’un, ilk dakikadan itibaren serinkanlı bir tutum sergilediği öğrenildi.
POLİS DİĞER HÜCRELERİN PEŞİNDE
Polis, tüm sorularını yanıtlayan Masharipov’un üzerinden başka DEAŞ hücrelerine de ulaşmaya çalışıyor. Olay öncesi ve sonrasında neler yaptığını tek tek anlatan Masharipov’un sözleri, kamera kayıtları ve teknik verilerden de teyit edildi.
TEK KİŞİLİK HÜCREDE KONTROL ALTINDA
Müşaade altında tutulan Masharipov ilk sorgulamalarının ardından tek kişilik bir nezarethaneye konuldu. Bu bilgi üzerine polisin Pendik’teki adresi bastığı ancak dairenin boşaltılmış olduğu anlaşıldı.
Katliam sonrası, 4 yaşındaki oğlunu, DEAŞ militanı 2 kişiye eşinin yanından aldırarak Pendik’te başka bir adrese yerleştiren Abdulkadir Masharipov’un, yakalandıktan sonra bu hücre evinin yerini söylediği öğrenildi.
Bu bilgi üzerine polisin Pendik’teki adresi bastığı ancak dairenin boşaltılmış olduğu anlaşıldı.
Polis, Masharipov’un teslim ettiği 2 DEAŞ militanını ve oğlunu her yerde arıyor. Teröristin sorgusunda sık sık “Oğlumu buldunuz mu? diye sorduğu belirtildi.
KADINLAR CANİ RUHLU TERÖRİSTE ÖDÜLDÜ
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt’ta saldırganı ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgiler netleşiyor.
Buna göre İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, operasyonu yapan ekiplere teröristin sağ yakalanması talimatını verdi.
KORKUDAN ALTINA KAÇIRMIŞ
Operasyon sırasında kanepenin altına saklanmaya çalışan Abdulkadir Masharipov’un altına işediği gözlendi. Yapılan operasyonda evde bulunan Iraklı erkek militan ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) isimli kadınlar da gözaltına alındı.
DEAŞ’a katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov’a ödül olarak DEAŞ tarafından gönderildiği ortaya çıktı.
Masharipov’un DEAŞ tarafından gönderilen 3 kadın arasından Senegal uyruklu Dina A.’yı seçtiği ve dini nikâh kıyarak evlendiği öğrenildi.
İLK ÇAPRAZ SORGU EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN
Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov’un ilk sorgusunu da daha önce İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevi yapmış olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yaptığı öğrenildi.