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26 Mayıs 2017 Cuma 18:07

Böyle sorumsuzluk görülmedi; Bisiklet yoluna ipli tuzak

Deniz Özkesiciler, henüz 20 yaşında. Bisiklet yoluna çekilen ölüm ipine takılarak feci şekilde can verdi.

Böyle sorumsuzluk görülmedi; Bisiklet yoluna ipli tuzak
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Böyle sorumsuzluk görülmedi; Bisiklet yoluna ipli tuzak

Son Dakika Haberler, Gezi ve yürüyüşe çıkanlar için ayrılan ve içinde bisiklet yolunun da bulunduğu güzergahta, bir agaç ile aydınlatma direği arasına çekilen ip, Deniz Özkesiciler adlı gencin ölümüne neden oldu. Yola hangi amaçla çekildiği bir türlü bilinmeyen ölüm tuzağında can veren gencin yakınları acı olayı haber alınca sinir krizleri geçirdi.

HENÜZ 20 YAŞINDAYDI
 
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takıldı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Deniz Özkesiciler yaşamını yitirdi.

Edinilen göre olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özkesiciler, Hükümet Konağı Caddesi'ndeki bisiklet yolunda ilerlerken ağaç ile aydınlatma direğine kim tarafından bağlandığı bilinmeyen ipe takıldı.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Motosikletten savrulan Özkesiciler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkesiciler'in cesedini otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürdü. Ölümüyle yakınları yasa boğan Deniz Özkesiciler´in acı haberini alan yakınları ise hastaneye akın ederek gözyaşlarına boğuldu. Polis gencin ölümüne neden olan ipi bağlayan kişinin bulunması için çalışma başlattı.





 
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