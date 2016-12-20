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20 Aralık 2016 Salı 04:40

Bu kez ABD Elçiliği önünde silah sesleri; Neler oluyor?

Ankara'da gece yarısı silah sesleri. ABD Ankara Büyükelçiliği önünde elinde pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı.

Bu kez ABD Elçiliği önünde silah sesleri; Neler oluyor?
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Son Dakika Ankara, Bu kez ABD Elçiliği önünde silah sesleri; Neler oluyor?


Senki birileri Türkiye'de iç savaş görüntüsü verdirmek için çaba harcıyor. Dün akşam saatlerinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andry Karlov'a yönelik kanlı saldırının ardından bu kez ABD Ankara Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekle havaya peşpeşe ateş açıldı. Tam da Türkiye düşmanlarının özlediği tablo!


Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliğinin önüne gelen Şahin S, paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açtı.

Elçiliğin güvenlik noktasında nöbet tutan polisler tarafından müdahale edilen Şahin S, gözaltına alındı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Şahin S. sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.
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