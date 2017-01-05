Bu plakaya dikkat 45 LV 414

İzmir’deki terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz renkli bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.