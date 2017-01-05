Bu plakaya dikkat 45 LV 414
İzmir’deki terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz renkli bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.
Polis ekipleri,İzmir-Manisa Karayolunun Kuva-yı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlarla Aydın’dan İzmir istikametine gelen araçları arıyor.Çiğli yönüne kçtığı saptanan siyah montlu ve beyaz bereli 1.65-1.70 boylarında teröristin yakalanması için bölgede operasyonlar arttırıldı.
Olayın hemen ardından Aydın otoban gişelerinde çalışma başlatan Aydın polisi İzmir Bayraklı’dan kaçan, mühimmat ve patlayıcı taşıdığı belirtilen araç ve şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kapalı kasa araçlar, otomobiller ve toplu taşıma araçlarını didik didik arıyor. Yolda yığılma olmaması için aynı anda birkaç ekip çalışma yapıyor. Arama ve kontrol çalışmalarına asayiş ve trafik ekiplerinin yanında çevik kuvvet polisleri de destek veriyor.