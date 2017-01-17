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17 Ocak 2017 Salı 15:08

Buca'da aile katliamı; Tiryaki ailesi hunharca katledildi

Buca'yı şoke eden kanlı olayda 4 kişi hunharca katledildi. Telefon satıcısı Hüseyin Tiryaki yol kenarında dövülürken öldürülürken, 3 ay önce evlendiği eşi, annesi ve kız kardeşi evlerinde bıçaklanarak katledildi. Polis olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Buca'da aile katliamı; Tiryaki ailesi hunharca katledildi
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Buca'da aile katliamı; Tiryaki ailesi hunharca katledildi

Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki öldürülüp yol kenarına atıldı, evinde de annesi, kız kardeşi ve hamile eşi bıçakla öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Buca İlçesi'nde, Hüseyin Tiryaki'nin yol kenarında cesedinin bulunmasından sonra, ailesinden haber alamayan yakınlarının çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde dehşet ortaya çıktı. Evde Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üvey kız kardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Polis, aile infazını aydınlatmak için çalışmaya başladı.

Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'nin işyerini açmaması üzerine telefonla ulaşmaya çalışan arkadaşları cevap alamadı. Bu sırada Kaynaklar'da yol kenarında erkek cesedi bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için polis araştırmasını sürdürürken, polise başvuran işyeri komşuları Hüseyin Tiryaki'yi teşhis etti. Bu cinayetle ilgili polisin araştırması sürerken, Tiryaki'nin yakınlarına ulaşamayanlar Menderes Caddesi 371 numaradaki evine gitti. Evin kapısının açılmaması ve telefonlara ulaşılamaması üzerine çilingir yardımıyla içeriye girildi.

EVDE 3 KADIN CESEDİ

Evin içine girildiği anda korkunç olay ortaya çıktı. Evde Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Aysel Aslan'ın, Hüseyin Tiryaki'nin babasından ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı Behiye Aslan'ın bu evliliğinden dünyaya geldiği belirtildi. Ailenin birlikte yaşadıkları kaydedilirken, polis evin kapısında zorlama olmadığını saptadı.

İnfazı ailenin tanıdığı kişilerin yapmış olduğu üzerinde duran polis soruşturmasını bu yönde sürdürürken, olayı Hüseyin Tiryaki'nin gerçekleştirme olasılığına yönelik de araştırmanın devam ettiği açıklandı.
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Anahtar Kelimeler
Hüseyin TiryakiFadime TiryakiAysel AslanBehiye Aslan
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