Buca'da aile katliamı; Tiryaki ailesi hunharca katledildi

Buca'yı şoke eden kanlı olayda 4 kişi hunharca katledildi. Telefon satıcısı Hüseyin Tiryaki yol kenarında dövülürken öldürülürken, 3 ay önce evlendiği eşi, annesi ve kız kardeşi evlerinde bıçaklanarak katledildi. Polis olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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