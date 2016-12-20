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20 Aralık 2016 Salı 19:00

Buca'da bombalı saldırı; Buca'da bomba atan 3 kişi gözaltında

İzmir Buca'da el yapımı bombalı saldırı vatandaşları tedirgin etti. İki aracın hasar gördüğü saldırı sonrası polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Buca'da bombalı saldırı; Buca'da bomba atan 3 kişi gözaltında
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Buca'da bombalı saldırı; Buca'da bomba atan 3 kişi gözaltında

İzmir Buca'da el yapımı bombalı saldırı vatandaşları tedirgin etti. İki aracın hasar gördüğü saldırı sonrası polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'in Buca ilçesi akşam saatlerinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki araçta hasar oluştu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, iki el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 araçta hasar oluştu. Buca ilçesinde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

PATLAMAMIŞ EL BOMBASI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Yapılan incelemede, patlamanın 2 el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana geldiği tespit edildi. Bir EYP ise patlamamış halde bulundu.

Patlamada, olay yerinin yakınında bulunan hafif ticari araç ile otomobilde hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Görgü tanığı Selahattin Tilki, yaptığı açıklamada, evde oturdukları sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu ve dışarı çıktığını, olay yerine geldiğinde patlamanın etkisiyle araçlarda hasar oluştuğunu gördüğünü belirtti.

Olaydan sonra çevrede durumundan şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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