Buca'da Rehine Krizi: Polis tam 13 saat dil döktü sonunda teslim oldu

Buca'da Rehine Krizi: 13 saat sonra ikna edildi

GECE BOYUNCA NELER OLDU?

"BÜTÜN ORDU GELSE BENİ YILDIRAMAZ"

REHİNE KRİZİ 13 SAATTİR DEVAM EDİYOR

İzmir'in Buca İlçesi'nde evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş açan M.C. isimli şahıs 13 saat sonra ika edildi.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi 548. Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilenisimli şahıs, önce pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra ailesini evde rehin aldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekipler, rastgele ateş eden şahıs için mahallenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı.Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Binanın penceresinden rastgele ateş eden şahıs, 13 saat sonda ikna edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.İzmir Buca'da elinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan bir kişi, polisi alarma geçirdi. 13 saati aşkın süredir devam eden kriz için bölgede güvenlik önlemleri halen devam ediyorGece yarısı elinde pompalı tüfekle evinin penceresinden sağa sola ateş eden şahıs ailesini rehin aldı. "Bütün ordu gelse beni teslim alamaz" diye bağıran adam sık sık polis ekiplerine de ateş açarak adeta dehşet saçtı.İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden çevreye pompalı tüfekle ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığı belirtilen kişinin ikna edilmesi için polis ekipleri çalışma yürütüyor.Alınan bilgiye göre Akıncılar Mahallesi'nde oturan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkon penceresinden dışarıya ateş açtı.Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis araçlarından anonsla vatandaşlardan pencerelerden uzak durmaları, sokağa çıkmamaları istendi.Saldırgan bu sırada binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş açtı.Bölgeye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Zanlıyı ikna etmek için polisin yaklaşık 4 saattir yürüttüğü çalışma devam ederken İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi.Zaman zaman pencereye çıkan ve “Bütün ordu gelse beni yıldıramaz'' diye bağıran şahsı ikna çabaları sürüyor. Polis çevredeki vatandaşlara pencerelerden uzak durması konusunda uyarılarda bulunurken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor.İzmir’in Buca ilçesinde evinin penceresinden rastgele pompalı tüfekle ateş eden ve ailesini rehin alan şahsı 13 saattir ikna çalışmaları sürüyor. Daha önce de aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen M.C. isimli şahıs sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi 548. Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C isimli şahıs, önce pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra ailesini evde rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekipler, rastgele ateş eden şahıs için mahallenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Binanın penceresinden rastgele ateş eden şahıs, aradan 13 saat geçmesine rağmen henüz ikna edilemedi. Bölgede bulunan vatandaşlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreden uzaklaştırıldı. M.C. isimli şahısın ikna çabaları sürüyor. Daha önce de aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen M.C. isimli şahıs, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.