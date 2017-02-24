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24 Şubat 2017 Cuma 20:36

Burdur'da çarpışan araçlar öğrencilerin arasına daldı

Burdur'da Betül Yılmaz'ın kullandığı otomobil ile Halit Tarhan yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştıktan sonra kaldırımdaki yayalara da çarparak dereye savruldu.

Burdur'da çarpışan araçlar öğrencilerin arasına daldı
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Burdur'da çarpışan araçlar öğrencilerin arasına daldı


Burdur'da Betül Yılmaz'ın kullandığı otomobil ile Halit Tarhan yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştıktan sonra kaldırımdaki yayalara da çarparak dereye savruldu. Kazada, araçların çarptığı 3 üniversite öğrencisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Burdur’da çarpışma sonrası sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile hafif ticari araç, yol kenarındaki üç üniversite öğrencisine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Betül Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi kavşağında, Halit Tarhan idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonrası sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar, yaya olarak Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna giden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri Zeynep Çetinkaya (18), Ayşenur Bilge (18) ve Damla Baş'a (20) çarptı. Aracın çarpmasıyla üç öğrenci yol kenarındaki su kanalına düşerek yaralandı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve Tarhan ile Tarhan'ın kullandığı araçta bulunan Hasan Ergin de hafif yaralandı.

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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