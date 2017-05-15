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15 Mayıs 2017 Pazartesi 23:52

Bursa'da Beşiktaş otobüsüne çirkin saldırı

Bursa’da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

Bursa'da Beşiktaş otobüsüne çirkin saldırı
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Bursa'da Beşiktaş otobüsüne çirkin saldırı


Bursa’da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıya taraftarlardan tepki yağdı...

Beşiktaş, Bursaspor maçının ardından taraftarlar arsında kısa süreli arbede yaşandı. Bursa’da otobana girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse taşlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak Bursasporlu taraftarlara karşılık vermeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti. Polis, Beşiktaş taraftarlarını otobüse bindirerek Bursa’nın çıkışına kadar kontrollü bir şekilde götürdü.

 
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