GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Şubat 2017 Pazar 21:22

Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi

Bursa'da dün geceden bu yana uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettikleri iddia edilen kişi sayısı 4'e yükseldi.

Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi

Son yıllarda çığ gibi yayılan bonzai kullanımı gençleri ölüme götürüyor. Bursa'da polis ekiplerine gelen ihbarlar neticesinde, 1 gün içerisinde uyuşturucu madde yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu



Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gül Sokak'ta boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını farkeden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Fatih K. isimli kişinin cansız bedenini buldu.

Olay yerine çağırılan 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Fatih K. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik şeridi oluşturan polis Fatih K.'nın yanında uyuşturucu içmede kullanılan kova diye tabir edilen düzenek buldu. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih K'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da son 24 saatte ölümleri şüpheli bulunan kişi sayısı da 4'e yükseldi. İlk olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'ta bulunan Koz Apartmanda meydana gelmişti.

Emre Bülbül'ün cansız bedeni apartmanın bodrum katından gelen ağır koku sayesinde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin uyuşturucu madde krizi olduğu tespit edildi.

İkinci olay ise, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahalle'sinde meydana geldi. 54 yaşındaki Mustafa O.'nun, işten gelen oğlu Giray O, cansız bedenini buldu. Giray O. eve geldiğinde babası Mustafa O.'nun yere yığıldığı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri, Mustafa O.nun hayatını kaybettiğini belirledi.

3. olayda ise Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi, Okul Caddesi'nde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla fenalaştığı öne sürülen 20 yaşındaki Adem D. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu kullandığı için fenalaştığı öne sürülen gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis 4 ayrı olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.
Ölüm tozu taşıyıcısı kadın Türk vatandaşı çıktı
Ölüm tozu taşıyıcısı kadın Türk vatandaşı çıktı
Torbalıda bonzai dehşeti
Torbalı'da bonzai dehşeti
Amasyada otogarda uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı
Amasya'da otogarda uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı
Yarım kilo esrarı bilgisayar kasasına saklamış
Yarım kilo esrarı bilgisayar kasasına saklamış
Akçakalede odunluktan uyuşturucu çıktı
Akçakale'de odunluktan uyuşturucu çıktı
Eskişehirde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Lüleburgazda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Yalovada uyuşturucuya 3 tutuklama
Yalova’da uyuşturucuya 3 tutuklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye'de mide bulunadır olay: Anne kızının.... Osmaniye'de mide bulunadır olay: Anne kızının....
Facebook üstünden kadınlara fuhuş tuzağı kurmuşlar Facebook üstünden kadınlara fuhuş tuzağı kurmuşlar
El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü
İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon
Servis aracı metrobüse çarpttı Servis aracı metrobüse çarpttı
Gülen'in iki yeğeni gözaltına alındı Gülen'in iki yeğeni gözaltına alındı
Yukarı Çık

Osmaniye'de mide bulunadır olay: Anne kızının....
Osmaniye'de 29 yaşındaki E.K., iddiaya göre 7 yaşındaki kızının cinsel organının fotoğrafını...

Haberi Oku