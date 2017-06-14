Bursa'da gece yarısı kavga; Yüzlerce kişi birbirine girdi

SAHURA KADAR DEVAM ETTİ

Bursa Yıldırım'da göçer çocukları arasında çıkan kavgaya aileleri de karışınca yüzlerce kişi ellerinde sopalarla birbirine girdi. Sahura kadar devam eden kavgayı ayırmak için polis yetersiz kalınca devreye TOMA'lar girdi.Bursa'da göçer çocuklarının kavgasına aileleri de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık yüz kişinin katıldığı, çadırların ateşe verildiği ve saatlerce süren kavgayı ayırmak için polis TOMA ile müdahale etti.Edinilen göre, Merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi Dokuz Gözler Mevkiinde boş alanda kalan göçer ailelere mensup iki çocuk arasında dün akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavgaya ailelerin de müdahale etmesiyle iki grup taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Çadırların yanı sıra bir otomobilin de ateşe verilmesiyle ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı.Bu arada İstanbul'dan kavga edenlerin yakınlarının Bursa'ya geldiği haberi üzerine Çevik kuvvet ekipleri devreye girdi. Sahur vaktine kadar devam eden göçerlerin kavgasına polis TOMA ile müdahale etmek zorunda kaldı.Polis bazı kişileri gözaltına alırken, İstanbul'dan kavgaya katılmak için gelenler de ifadeleri alındıktan sonra otobüslere bindirilerek polis eskortu eşliğinde geri gönderildi.