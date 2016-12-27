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27 Aralık 2016 Salı 04:31

Bursa'da otomobil, TIR'ın altına girdi

Bursa smangazi'de bir otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da otomobil, TIR'ın altına girdi
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Bursa'da otomobil, TIR'ın altına girdi

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salı sabahı 05.15 sularında Bursa-Mudanya karayolu Emek metro istasyonu mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 FB 031 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Murat Doğdu'nun (30) kullandığı 16 HA 013 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altında kaldı. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü. Polis ekiplerinin incelemesine göre araçların 58 metre boyunca sürüklendiği belirlendi.

Kazada, Olay Yeri Ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Furkan Kalaycıoğlu (20) ağır yaralandı.

Kalaycıoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalaycıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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