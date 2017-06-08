Bursa'da polise silahlı saldırı: İftar yapan polislere ateş açtı

Bursa'da karakol bahçesinde iftar yapan polislerden yardım isteyen bir şahıs önce ateş açtı sonra kaçarak kayıplara karıştı..Bursa'da polis merkezi bahçesinde iftar yapan polislerin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi "Ben Mevlana türbesine gitmek istiyorum" diyerek yardım istedi. Polislerin "Buraya çok uzak gel beraber iftar yapalım" diye davet ettiği şüpheli kişi, belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş açtıktan sonra geldiği kamyonette kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı önlem aldı.Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi´nde meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında polis merkezi bahçesinde iftar yapan polislerin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre "Ben Mevlana türbesine gitmek istiyorum, bana yardımcı olur musunuz" diye sordu. Polisler, "Mevlana Türbesi Konya´da. Buraya çok uzak, oruçluysan gel beraber iftar yapalım" diyerek masalarına davet etti. Ancak bu sırada belinden tabancasını çıkaran şüpheli kişi rastgele ateş açmaya başladı. Yere yatarak gizlenen polisler ateş açtı.Bu sırada üzerinde bomba bulunduğunu belirterek polisleri yanına yaklaştırmayan şüpheli bahçeden çıkarak polis merkezinin önüne park ettiği ve üzerinde Türk Bayrağı olduğu görülen kamyonetle bölgeden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu polis merkezi ve çevrede bulunan işyerlerinin camlarına kurşunlar isabet etti.Olayın ardından polis müdürleri polis merkezine gelerek olay hakkında bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi kaçan zanlıyı bulabilmek için araştırma başlattı.