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Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 20 gözaltı var

Çağlayan Adliyesi'nde 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 20 gözaltı var

Çağlayan Adliyesi'nde 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:31
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 20 gözaltı var

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 20 gözaltı var

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı çatışma çıktı. Adliye içinde başlayah sözlü sataşma, dışarıda çatışmaya dönüştü. Polis 20 kişiyi gözaltanı aldı


İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma çıktığı belirtiliyor. Çatışmada 2 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk çatışmanın ardından Çağlayan Adliyesi'nde yeniden silah sesleri duyuldu, adliye çevresinde gerginlik halen devam ediyor

CİNAYET DAVASI SONRASI SİLAHA SARILDILAR

Çağlayan'daki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafları arasında, adliye önündeki meydanda çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kavganın ortasında kalan bir çocuğun da kafa travması nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçan şahısları takip eden polislerden birinin de Gürsel Mahallesi'nde yaralandığı belirtildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin çalışması sonucu, silahlı kavgaya karıştıkları öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı.

Bu arada, adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi gelmesi üzerine, bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de geldi.

Polis ekiplerinin, diğer şüphelilerin yakalanması için bölgedeki uygulaması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Çağlayan Adliyesi
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