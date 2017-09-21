Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 20 gözaltı var
İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı çatışma çıktı. Adliye içinde başlayah sözlü sataşma, dışarıda çatışmaya dönüştü. Polis 20 kişiyi gözaltanı aldı
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma çıktığı belirtiliyor. Çatışmada 2 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk çatışmanın ardından Çağlayan Adliyesi'nde yeniden silah sesleri duyuldu, adliye çevresinde gerginlik halen devam ediyor
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Edinilen bilgiye göre, kaçan şahısları takip eden polislerden birinin de Gürsel Mahallesi'nde yaralandığı belirtildi.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin çalışması sonucu, silahlı kavgaya karıştıkları öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı.
Bu arada, adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi gelmesi üzerine, bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de geldi.
Polis ekiplerinin, diğer şüphelilerin yakalanması için bölgedeki uygulaması sürüyor.