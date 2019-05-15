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Çaldıkları formalarla maç yaparken yakalandılar

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup’ta mücadele eden takımın futbolcuları maçta giyecek formalarının çalındığını öğrenince şoka girdi. 

Çaldıkları formalarla maç yaparken yakalandılar

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup’ta mücadele eden takımın futbolcuları maçta giyecek formalarının çalındığını öğrenince şoka girdi. 

15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:07
Çaldıkları formalarla maç yaparken yakalandılar

Çaldıkları formalarla maç yaparken yakalandılar

Rakip takım karşısında giyecek forma, krampon bulamayan çocuklar, Kiremithane Spor Kulübü binasına girerek, buradan tüm ihtiyaclarını karşıladı. Çaldıkları formalarla maça çıkan çocukları kötü bir sürpriz bekliyordu..

Mahalle maçında, rakip takıma hava atmak isteyen çocukların macerası kısa sürde. İki mahalle arasındaki maça Kiremithane Spor Kulübü formasıyla çıkan çocukların futbol macerası, polis ekiplerinin sahaya girmesiyle yarım kaldı. Adana'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithane Sporlu futbolcuların krampon, futbol topu, skorbord formalarını çalan 12 çocuk mahallede maç yaparken yakalandı..

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahalesi'nde meydana gelen olayda, Kiremithane Spor Kulubüne giren hırsızlar futbolculara ait forma, futbol topu, kaleci eldiveni, skorbordu çaldı. Sabah kulübe gelen görevliler hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup’ta mücadele eden takımın futbolcuları maçta giyecek formalarının çalındığını öğrenince şoka girdi. 

Bunun üzerine kulüp, sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Duyuru üzerine diğer kulüpler futbolculara destek verdi. 

İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Olayın meydana geldiği yerde devriye gezen ekipler, mahalledeki boş arazide krampon ve forma giyen 12 çocuğun top oynadığını fark etti. 

Sahaya giren ekipler, çocukların futbol malzemelerini nereden aldığını sordu. Korkan çocuklar ise suçlarını itiraf etti. Çalınan malzemeler ise futbol kulübüne teslim edildi.


 

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