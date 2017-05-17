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17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:58

Cami avlusunda tecavüzcüye mahkeme acımadı, 26 yıl hapis

Şişli'de Erasmus programı çerçevesinde öğrenim gören üniversiteli genç bir kıza cami avlusunda tecavüz eden Moğolistanlı şahıs 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cami avlusunda tecavüzcüye mahkeme acımadı, 26 yıl hapis
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Cami avlusunda tecavüzcüye mahkeme acımadı, 26 yıl hapis


Üniversiteli genç kıza Şişli'de gece yarısı 2 metre yükseklikten bir camiinin avlusuna atarak tecavüz eden Moğolistanlı Tuvshınbayar Enkhtur'a 26 yıl hapis cezası verdi. Mahkemede kendini savunmak yerine suçlamaları kabul eden Tuvshınbayar Enkhtur 'Pişman olduğunu ve özür dilediğini" söyledi.

İstanbul Şişli'de üniversite öğrencisini 2 metre yüksekten cami avlusuna atarak belini kırdıktan sonra tecavüz eden Moğolistanlı sanığa mahkeme ilk celsede ceza yağdı. "Pişmanım" diyen sanık "Gece vakti yağma", "cinsel saldırı", "kemiklerin kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de geçtiğimiz 23 Aralık saat 01.00'de meydana gelen olayda İstanbul Üniversitesi'nde Erasmus öğrencisi olarak öğrenim gören 22 yaşındaki A.Ç., Moğolistan uyruklu Tuvshınbayar Enkhtur'un saldırısına uğradı. A.Ç.'yi bir caminin 2 metre yükseklikteki duvardan avluya iten Enkhtur beli kırılan kıza tecavüz edip kaçmıştı.

Olayın ardından tutuklanan saldırgan Tuvshınbayar Enkhtur dün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur A.Ç. katılmadı.
Duruşmada sanık Enkthur, suçlamalara karşı diyeceği bir şey olmadığını belirterek, "Eylemleri gerçekleştirdim. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. A.Ç.'nin avukatı da sanığın "kasten yaralama" yerine "kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İKİ METRE YÜKSEKLİKTEN ATTI

Savcı mütalaasında üniversiteli A.Ç'nin 02.30 sıralarında arkadaşlarıyla oturduğu kafeden ayrılarak yalnız eve doğru yürümeye başladığını hatırlattı. Bu sırada sanığın A.Ç'ye arkasından yaklaşarak koluyla boğazını sıkarak yere düşürdüğü anlatılan mütalaada, "Mağduru iki metre yükseklikteki Osmanbey Camisi'nin avlusuna attığı ve sonrasında mağdurun yanına giderek kulübeye soktuğu" ifadeleri kullanıldı.

DIŞARI ÇIKMASIN DİYE KAPININ ARKASINA ODUN KOYMUŞ

A.Ç'nin düşme ve sanığın uyguladığı şiddet sonrasında bayıldığı sanığın genç kıza baygınken tecavüz ettiği belirtilen mütalaada, "Sanığın mağduru baygınken kulübede bırakıp kapı arkasına da odun ve benzeri cisimler koyarak mağdurun dışarı çıkmasını engelleyecek şekilde bıraktığı" ifadelerine yer verildi.  Mütaalada sanık Tuvshınbayar Enkhtur'un genç kızın telefonunu aldıktan sonra tanınmamak için siyah beyaz renkteki montunu ters çevirerek giyip camidine ayrıldığı anlatıldı.

PİŞMANIM DEDİ CEZADAN KURTULAMADI

Mahkeme "Pişmanım" diyen sanık Tuvshınbayar Enkhtur'a, ilk celsede "Gece vakti yağma", "cinsel saldırı", "kemiklerin kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
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