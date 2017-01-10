Camide tente çöktü 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Ataköy 5.Kısım Camii'nde cenaze namazı sırasında kar ağırlığına dayanamayan tentenin çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti 20'dan fazla yaralı var. Tentenin çökmesi üzerine kar yığınları altında kalan vatandaşlara İtfaiye ve sivil savunma ekipleri yardımına koştu.Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu olayda 2 kişinin öldüğünü, 20'dan fazla yaralı olduğunu açıkladı.Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent kerimoğlu belediye personelinin tentelerde biriken kar nedeniyle bu bölümü kapadığını,ancak cenaze namazını kıldıran hocanın kısa sürede namazı kıldıracağını söyleyip törene başladığını öne sürdü.