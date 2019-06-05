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Camiden kablo çalan hırsızları polis ateş açarak yakaladı

Bayram tatili sırasında girdikleri inşaat halindeki camiden demir ve kablo çalan hırsızlar otoyolda polis ekipleri ateş açarak yakaladı.

Camiden kablo çalan hırsızları polis ateş açarak yakaladı

Bayram tatili sırasında girdikleri inşaat halindeki camiden demir ve kablo çalan hırsızlar otoyolda polis ekipleri ateş açarak yakaladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 21:19
Camiden kablo çalan hırsızları polis ateş açarak yakaladı

Camiden kablo çalan hırsızları polis ateş açarak yakaladı


Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen hırsızlar, inşaat halindeki camiinin demir ve kablolarını çaldı. Polisin dur ihtarına uymayınca başlayan nefes kesen kovalamaca otoyolda devem etti. Olay, saat sabah saatlerimde D-20 otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanında inşası süren caminin içerisinden kablo çalan hırsızlar, çalıntı plakalı araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, polisin durdurmak istediği şüpheliler dur ihtarına uymayarak oto yolda hızla ilerlemeye çalıştı. Kaçan hırsızlar, cami inşaatından çaldıkları kilolarca kabloyu ve ağır malzemeleri kendilerini kovalayan polis aracının üzerine fırlatarak polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sağlamaya çalıştı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacada polis ekipleri otoyoldaki trafiği de tehlikeye atan araca ateş açtı. Polisin silahından çıkan mermiler aracın farklı noktalarına isabet etti. Üzerine gelen mermilerle 4 tekeri birden patlayan araç buna rağmen yoluna devam etti. Bir süre sonra ön lastikler tamamen yerinden çıkan aracın sürücüleri bir süre jantları üzerinde ilerlemeyi sürdürdü. Bunun üzerine polis aracı, hırsızların önüne geçerek aracı durdurdu.

Polis aracına çarparak duran aracın içerisinde bulunduğu belirlenen 9 hırsızdan 2’si olay anında kaçarak kayıplara karışırken ekipler olayda yaralanan 2 kişinin de arlarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Yaralı şüpheliler ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki çalışmaları sonrasında araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kaçan 2 hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kovalamacanın yaşandığı D-20 otoyolu üzerinde olaydan ötürü kısa süreli trafik oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıD-20 Otoyolu
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