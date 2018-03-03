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Can Mutlu'nun esrarengiz ölümü: Polis olaya el koydu

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde ölü olarak bulunan Can Mutlu'nun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Talihsiz gencin cebinden bir fatura ile kimliği çıktı.

Can Mutlu'nun esrarengiz ölümü: Polis olaya el koydu

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde ölü olarak bulunan Can Mutlu'nun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Talihsiz gencin cebinden bir fatura ile kimliği çıktı.

03 Mart 2018 Cumartesi 00:02
Can Mutlu'nun esrarengiz ölümü: Polis olaya el koydu

Can Mutlu'nun esrarengiz ölümü: Polis olaya el koydu

Son Dakika Haberleri, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde ölü olarak bulunan Can Mutlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı... Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Can Mutlu'nun cebinden bir fatura ile kimliği çıktı.


Antalya'da 19 yaşındaki genç, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki bir bankta ölü bulundu


Edinilen bilgiye göre olay saat 21.30 sırasında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. 19 yaşındaki Can Mutlu'nun fakülte önündeki bankta hareketsiz şekilde durduğunu gören görevliler durumu önce güvenliklere bildirdi. Güvenlikler ses alamadığı genç için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Banktan zemine indirilen Can Mutlu'nun üzerinden kimliği ve bir fatura çıktı. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Can Mutlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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