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07 Şubat 2017 Salı 08:07

Çanakkale bu sabah da depremle sallandı 5.2

Dün art arda yaşanan depremlerden sonra bu sabah ta Çanakkale peş peşe depremlerle sallandı. 

Çanakkale bu sabah da depremle sallandı 5.2
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Çanakkale bu sabah da depremle sallandı 5.2

Dün art arda yaşanan depremlerden sonra bu sabah ta Çanakkale peş peşe depremlerle sallandı. Bugün ilk deprem sabah 05.24'te oldu. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. 5.2'lik depremin ardından 4.3 ve 4.2'lik iki artçı sarsıntı daha oldu.

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre Ayvacık'a bağlı bazı köylerde evler ve bir camide hasar oluştu. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridinde de hissedildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Deprem Muğla, Aydın ve İzmir’de de hissedildi.
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