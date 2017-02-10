Çanakkale'de deprem 4.9

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yine sallandı. Kandilli Rasathanesi, saat 11.55’te merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Yukarıköy olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Depremin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yine sallandı. Kandilli Rasathanesi, saat 11.55’te merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Yukarıköy olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Depremin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.