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10 Şubat 2017 Cuma 11:15

Çanakkale'de deprem 4.9

Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de deprem 4.9
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Çanakkale yine sallandı 
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yine sallandı. Kandilli Rasathanesi, saat 11.55’te merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Yukarıköy olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Depremin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler
DepremÇanakkale
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