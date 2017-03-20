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20 Mart 2017 Pazartesi 09:42

Çanakkale yine sallandı

Çanakkale'de d4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale yine sallandı
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Çanakkale yine sallandı
   Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvacık'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin saat 10.00'da 5,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği, sabahın erken saatlerinde büyüklükleri 3,2 ve 3,5 arasında değişen 11 depremin daha meydana geldiği bildirildi.
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Anahtar Kelimeler
ÇanakkaleDeprem
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