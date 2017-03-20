Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvacık'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin saat 10.00'da 5,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği, sabahın erken saatlerinde büyüklükleri 3,2 ve 3,5 arasında değişen 11 depremin daha meydana geldiği bildirildi.
Çanakkale yine sallandı
Çanakkale'de d4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvacık'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin saat 10.00'da 5,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği, sabahın erken saatlerinde büyüklükleri 3,2 ve 3,5 arasında değişen 11 depremin daha meydana geldiği bildirildi.