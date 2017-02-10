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10 Şubat 2017 Cuma 08:24

Cansu Cartı cinayeti, Bağcılar'da 16 yaşındaki kızı, erkek arkadaşı katletti

İstanbul Bağcılar'da henüz 16 yaşındaki genç kız, maddi zorluklar nedeniyle okul yerine çalışmaya başladı. Bir börekçi dükkanında erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen genç kızın katil zanlısı teslim oldu.

Cansu Cartı cinayeti, Bağcılar'da 16 yaşındaki kızı, erkek arkadaşı katletti
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Bağcılar'da 16 yaşındaki kızı, erkek arkadaşı katletti

Henüz genç kız bile denilecek yaşta değil. Ekmek parası için 16 yaşında çalışmaya başladı. Yükü ağır, ama katilin umrunda bile değil. Elindeki pompalı tüfekle arkadan kalleşçe yaklaştı ve kinini nefretini, kendince sevgisini gösterdi. Sonra kaçtı.

Cansu Çartı 16 yaşında. Aslında yaşıtları gibi okulda olması gerekiyordu. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul Bağcılar’da bir börekçide çalışmaya başladı.

Son Dakika Bağcılar, 17 yaşındaki M.A.K. ile sevgili olan Cansu Çartı, bir süre önce bu ilişkiyi bitirdi. Genç kızın annesi Fatma Çartı’nın polise verdiği ifadeye göre, M.A.K., kendisini terk eden Cansu’yu dönmezse öldüreceğini söylüyordu. Ancak buna ne annesi ne de Cansu inandı. Birkaç gün sonra 16 yaşındaki Cansu Bağcılar’da börek arabasıyla ilerlerken, arkasından yaklaşan M.A.K. küçük kızı sokak ortasında vurdu. Çevredeki esnafın ilk müdahaleyi yaptığı Cansu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan M.A.K. ise pompalı tüfekle birlikte Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’ne teslim oldu.

BABASI CEZAEVİNDE

Bağcılar Cinayet, Genç kızın babası Cemil Çartı’nın, geçen yıl cezaevine girdiği öğrenildi. 16 yaşında ailesinin yükünü omuzlarına alan Cansu ise börekçide çalışarak hem annesine hem kardeşine hem de cezaevinde bulunan babasına bakıyordu. Katil zanlısı M.A.K.’nın, cinayetten 2 gün önce sosyal medya hesabına “Bugün ne oluyor diye sorma kimseye çünkü yarın her şey sona erecek. Cici kız ne oluyor diye sorma çünkü bu hayat kasar” diye yazarak cinayetin ipuçlarını vermiş.

 
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Son Dakika BağcılarBağcılar Cinayet
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