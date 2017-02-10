Cansu Cartı cinayeti, Bağcılar'da 16 yaşındaki kızı, erkek arkadaşı katletti

Bağcılar'da 16 yaşındaki kızı, erkek arkadaşı katletti

BABASI CEZAEVİNDE

Henüz genç kız bile denilecek yaşta değil. Ekmek parası için 16 yaşında çalışmaya başladı. Yükü ağır, ama katilin umrunda bile değil. Elindeki pompalı tüfekle arkadan kalleşçe yaklaştı ve kinini nefretini, kendince sevgisini gösterdi. Sonra kaçtı.16 yaşında. Aslında yaşıtları gibi okulda olması gerekiyordu. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul Bağcılar’da bir börekçide çalışmaya başladı.17 yaşındaki M.A.K. ile sevgili olan, bir süre önce bu ilişkiyi bitirdi. Genç kızın annesi’nın polise verdiği ifadeye göre, M.A.K., kendisini terk eden Cansu’yu dönmezse öldüreceğini söylüyordu. Ancak buna ne annesi ne de Cansu inandı. Birkaç gün sonra 16 yaşındaki Cansu Bağcılar’da börek arabasıyla ilerlerken, arkasından yaklaşan M.A.K. küçük kızı sokak ortasında vurdu. Çevredeki esnafın ilk müdahaleyi yaptığı Cansu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan M.A.K. ise pompalı tüfekle birlikte Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’ne teslim oldu.Genç kızın babası’nın, geçen yıl cezaevine girdiği öğrenildi. 16 yaşında ailesinin yükünü omuzlarına alan Cansu ise börekçide çalışarak hem annesine hem kardeşine hem de cezaevinde bulunan babasına bakıyordu. Katil zanlısı M.A.K.’nın, cinayetten 2 gün önce sosyal medya hesabına “Bugün ne oluyor diye sorma kimseye çünkü yarın her şey sona erecek. Cici kız ne oluyor diye sorma çünkü bu hayat kasar” diye yazarak cinayetin ipuçlarını vermiş.