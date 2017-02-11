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11 Şubat 2017 Cumartesi 06:38

Cansu'nun katili, pompalı tüfek almak için cep telefonu çalmış

Bağcılar'da bir börekçi dükkanında 16 yaşındayken ekmek parası için çalışmaya başlayan Cansu'yu arkasından yaklaşarak kalleşçe öldüren katil zanlısının, pompalı tüfeği nasıl elde etiği araştırılıyor.

Cansu'nun katili, pompalı tüfek almak için cep telefonu çalmış
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Cansu'nun katili, pompalı tüfek almak için cep telefonu çalmış

İstanbul Bağcılar'da henüz 16'sında çocuk denecek yaşta kızı katleden katil zanlısının, cinayette kullandığı silahı satın almak için 10 adet cep telefonu çaldığı iddia ediliyor. Polis ekipleri Cansu Ç.'nin katilinin pompalı tüfeği nasıl elde ettiğini araştırırken, zanlının daha önce de sosyal medya üzerinden bir genç kızı daha ölümle tehdit ettiği belirlendi.

ARKADAN YAKLAŞARAK KALLEŞÇE ÖLDÜRDÜ

Ayrıldığı 17 yaşındaki M.A.K tarafından annesinin işlettiği dükkana giderken sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Cansu Ç.'nin ölümüne ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
 
İstanbul Bağcılar’da, ayrıldığı erkek arkadaşının sokak ortasında pompalı tüfekle katlettiği 16 yaşındaki Cansu Ç.'nin ölümüne ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Cansu’yu annesinin işlettiği börekçiye ait el arabasıyla yürürken öldüren 17 yaşındaki zanlı M.A.K. polise teslim oldu. Cansu’nun ortaokul arkadaşı H.K., çocuk yaştaki zanlının cinayette kullandığı silahla ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya attı.

‘TÜFEĞE NASIL ULAŞTI?’

Katil zanlısı hakkında bilgi veren H.K., M.A.K.’nın kendisinden ayrılan Cansu’yu bir süredir mesajla tehdit ettiğini söyledi. “Erkek arkadaşını yüz yüze hiç görmedim ama konuşmuşluğumuz vardı” diyen H.K., şöyle devam etti:

KUZENİME DE ŞANTAJ YAPTI

2-3 yıl önce bu çocuk benim kuzenime, elimde fotoğrafın var diyerek şantaj yapmış ve para istemişti. O zaman konuşmuştum kendisiyle. Cansu’yu öldürdüğü pompalı tüfeği almak için 10 tane cep telefonu çalmış. Ve bu kişi daha 17 yaşında. Cansu çok iyiydi. Bugüne kadar kötü sözünü işitmedim hiç.”

Polisin, katil zanlısının cep telefonu çalarak tüfek almasıyla ilgili iddiayı araştırdığı bildirildi. Ayrıca zanlının, tüfeği kimden aldığı da araştırılıyor.

 
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