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Çapa Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

İstanbul Çapa Hastanesi'nde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle Tramva Ve Acil Cerrahi bölümünde yer alan hastalar başka servislere nakledildi.

Çapa Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

İstanbul Çapa Hastanesi'nde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle Tramva Ve Acil Cerrahi bölümünde yer alan hastalar başka servislere nakledildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 04:52
Çapa Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Çapa Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

İstanbul Çapa Hastanesi'nde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle Tramva Ve Acil Cerrahi bölümünde yer alan hastalar başka servislere nakledildi.

Son dakika İstanbul Çapa Hastanesi; İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Tramva Ve Acil Cerrahi Servisi'nde bulunan bir makinede yangın çıktı. Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi


İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Tramva Ve Acil Cerrahi Servisi'nde bulunan bir makinede yangın çıktı. Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Yangının söndürülmesinin ardından bina içerisinde temizlik yapıldı. Duman tahliyesinin de yapılmasının ardından çevrede bulunan birimlere götürülen hastalar tekrar geri getirildi.

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