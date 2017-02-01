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01 Şubat 2017 Çarşamba 13:05

Cerrahpaşa hastanesi'nde kriz sona erdi

 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören bir hastanın intihar girişiminde bulunduğu belirtiliyor.

Cerrahpaşa hastanesi'nde kriz sona erdi
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Cerrahpaşa hastanesi'nde kriz sona erdi
 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi amaçlı gelen bir hasta saat 13.20 sıralarında silahını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.
Tedavi gören hastanın Polis memuru olduğu  elinde silah bulunan hastanın kendini bir odaya kilitlediği ve çevredekileri canına son vermekle tehdit ettiği bildiriliyor.
Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Hastalar ve sağlık personelinin dışarı çıkarıldığı öğrenildi.
Öte yandan müzakereci polisin de kendini odaya kilitleyen kişiyi ikna etmek için görüşmeye başladığı bildiriliyor.
Olayın ilk anlarında rehine krizi yaşandığı iddia edilmişti.
İntihar girişiminde bulunan polis ikna edildi.
 
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Cerrahpaşa Hastanesi
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