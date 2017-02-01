Cerrahpaşa hastanesi 'nde kriz sona erdi

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi amaçlı gelen bir hasta saat 13.20 sıralarında silahını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.Tedavi gören hastanın Polis memuru olduğu elinde silah bulunan hastanın kendini bir odaya kilitlediği ve çevredekileri canına son vermekle tehdit ettiği bildiriliyor.Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Hastalar ve sağlık personelinin dışarı çıkarıldığı öğrenildi.Öte yandan müzakereci polisin de kendini odaya kilitleyen kişiyi ikna etmek için görüşmeye başladığı bildiriliyor.Olayın ilk anlarında rehine krizi yaşandığı iddia edilmişti.İntihar girişiminde bulunan polis ikna edildi.