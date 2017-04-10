﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Nisan 2017 Pazartesi 06:41

Cevizlibağ'da kaza; Gülay Kahya can verdi

İstanbul'un D-100 Karayolu üzerinde Cevizyibağ mevkiinde sabaha karşı meydana gelene trafik kazasında Gülay Kahya adlı kadın can verdi.

Cevizlibağ'da kaza; Gülay Kahya can verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Cevizlibağ'da kaza; Gülay Kahya can verdi

İstanbul'un D-100 Karayolu üzerinde Cevizyibağ mevkiinde sabaha karşı meydana gelene trafik kazasında Gülay Kahya adlı kadın can verdi.


Edinilen bilgilere göre İstanbul'da, D100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde Bakırköy istikametine giden 34 EJ 6413 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine metrobüs bariyerlerine çarptıktan sonra takla atıp 28 YE 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazadan hemen sonra olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, 34 EJ 6413 plakalı otomobilde bulunan Gülay Kahya'nın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan ve üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla çevredeki hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu ve metrobüs yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye temizlik görevlilerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan kazaya şahit olduğunu iddia eden Orhan Bayramoğlu, iki aracın birbirleriyle yarıştığını 34 EJ 6413 plakalı otomobilin bariyerlere vurduğunu ve daha sonra takla attığını, diğer otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığını kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
CevizlibağGülay Kahya
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı
Nasıl yanacağını merak etmiş; Kandil yağıyla kendini ateşe verdi Nasıl yanacağını merak etmiş; Kandil yağıyla...
İstanbul'un göbeğinde vatandaşlar silahla tehdit edildi İstanbul'un göbeğinde vatandaşlar silahla...
Sinir krizi geçiren genç kız, kollarını kesti Sinir krizi geçiren genç kız, kollarını kesti
Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı haber Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı...
Gülşehir'de MHP'li Başkan'a silahlı saldırı Gülşehir'de MHP'li Başkan'a silahlı...
Yukarı Çık

Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı
Marmaris Yat Limanı içerisinde yer alan milyon dolarlık yatlar sabaha karşı çıkan yangında kullanılamaz...

Haberi Oku