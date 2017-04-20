﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 17:58

Çeyiz almaya giden düğün konvoyu kaza yaptı, 4 ölü 10 yaralı var

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin sağ arka lastiğini patlamasın sonucu kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Çeyiz almaya giden düğün konvoyu kaza yaptı, 4 ölü 10 yaralı var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Çeyiz almaya giden düğün konvoyu kaza yaptı, 4 ölü 10 yaralı var

Feci Kaza, saat 14.45'de Şanlıurfa Bozova- Halfeti karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Örgütlü Mahallesi'nden Dutluca Mahallesi'ne çeyiz almaya gidenleri taşıyan Nuri Arıkan yönetimindeki 10 FA 641 plakalı kamyonet, sağ arka lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki araziye devrildi.



Kazada kamyonetin kasasında bulunanlardan Selim Arıkan, Reşat Arıkan, Emine Akın ve İslim Özküp olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Nuri Arıkan ile birlikte 10 kişi de yaralandı. İhbarla can pazarının yaşandığı olay yerine gelen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslara taşıyıp Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle hurdaya dönen kamyonette yaşamını yitiren 4 kişinin cesetleri ise, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de öldürülen Burcu Okumuş ağıtlarla uğurlandı KKTC'de öldürülen Burcu Okumuş ağıtlarla...
Suriyeli işçiler küçük çocuğa işkence yaparak eğlenmiş Suriyeli işçiler küçük çocuğa işkence yaparak...
Kocasına araba çarpan kadın; Oh olsun, geri zekalı ölsen sevinirim' Kocasına araba çarpan kadın; Oh olsun, geri zekalı...
AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı
Yenge cinayeti Yenge cinayeti
İstanbul'da FETÖ operasyonu İstanbul'da FETÖ operasyonu
Yukarı Çık

KKTC'de öldürülen Burcu Okumuş ağıtlarla...
KKTC'de eşi Özgür Okumuş tarafından bıçaklanarak katledilen Burcu Okumuş, Karadeniz Ereğli'de...

Haberi Oku