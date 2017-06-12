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12 Haziran 2017 Pazartesi 20:33

Ceylin'i ölümü Ödemiş'i ayağa kaldırdı

İzmir Ödemiş'te henüz 13 yaşındaki Ceylin Atik cinayetinin katil zanlısı olarak bilinen ailenin evi öfkeli vatandaşların hedefi oldu.

Ceylin'i ölümü Ödemiş'i ayağa kaldırdı
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Ceylin'i ölümü Ödemiş'i ayağa kaldırdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi bulundu. Zanlı S.T.'nin ilk ifadesinde, "Ceylin yere düştü öldü, ben de korktum sandığa sakladım" dediği belirtildi.

Henüz 13 yaşındamki dünya güzeli Ceylan Atik cinayetiyle ilgili komşu karı koca gözaltına alındı. Komşu S.T.'nin ilk ifadesinde, "Ceylin yere düştü öldü, ben de korktum sandığa sakladım" dediği belirtildi. Ödemiş'te gerginlik yaşanması nedeniyle zanlı karı kocanın ifadeleri alınmak üzere İzmir'e gönderildiği belirtildi.

Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları S.T.'nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu.

İLÇEDE TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Ceylin'in cansız bedeninin bulunduğu eve öfkeli kalabalık tarafından taşlarla saldırıda bulunulurken, polis bölgedeki kalabalığı havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Haberi alan mahalleli Ceylin'in ölü bulunduğu eve girmek istedi.  Bölgede gerginlik sürerken, Ceylin'in cenazesi de apartmandan çıkartıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi bulundu.
Ceylan Atik'in ölümüyle ilgili komşu karı koca gözaltına alındı. Komşu S.T.'nin ilk ifadesinde, "Ceylin yere düştü öldü, ben de korktum sandığa sakladım" dediği belirtildi. Ödemiş'te gerginlik yaşanması nedeniyle zanlı karı kocanın ifadeleri alınmak üzere İzmir'e gönderildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları S.T.'nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu.

KATİL ZANLISI KARI-KOCANIN EVİ TAŞLANDI

Ceylin'in cansız bedeninin bulunduğu eve öfkeli kalabalık tarafından taşlarla saldırıda bulunulurken, polis bölgedeki kalabalığı havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Haberi alan mahalleli Ceylin'in ölü bulunduğu eve girmek istedi.  Bölgede gerginlik sürerken, Ceylin'in cenazesi de apartmandan çıkartıldı.
 
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