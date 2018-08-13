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Cezaevinden kaçan özel harekatçı yakalanmamak için evini yaktı

Cezaevi firarisi eski özel harekat polisi, evinde yakalanacağını anlayınca yangın çıkardı. Çıkan kargaşada 4 kişi yaralandı.

Cezaevinden kaçan özel harekatçı yakalanmamak için evini yaktı

Cezaevi firarisi eski özel harekat polisi, evinde yakalanacağını anlayınca yangın çıkardı. Çıkan kargaşada 4 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:09
Cezaevinden kaçan özel harekatçı yakalanmamak için evini yaktı


Cezaevinden kaçan özel harekatçı yakalanmamak için evini yaktı



Cezaevinden kaçan eski özel harekatçı evinde kıstırıldı. Yakalanmamak için yangın çıkaran Hasan Doğançay adlı zanlı güçlükle teslim alındı. Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere’de cezaevi firarisi eski özel harekat polisi, kapısına gelen polislere teslim olmayı reddedip evini ateşe verdi. Yangında binada bulunan 4 kişi ve bir komiser dumandan etkilenerek tedavi altına alındı

Olay, Gölcük Değirmendere Vatan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski bir özel harekat polis olan cezaevi firarisi Hasan Doğançay’ın evinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Doğançay’ı gözaltına almak için evinin kapısı önüne giden polis ekipleri, kapıyı çaldıklarında Doğançay’dan olumsuz yanıt aldılar. Polisin geldiğini gören ve kapıyı açmayı reddeden Doğançay, evinin tüm odalarını ateşe vererek yangın çıkardı. Yangının kısa sürede büyüdüğünü gören Doğançay daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

OLAYA GİDEN KOMİSER VE 4 BİNA SAKİNİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Edinilen ilk bilgilere göre, yangının hızla büyümesi üzerine polis ekipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalanları tahliye etti. İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan ve aralarında olaya giden komiserin de olduğu 4 kişiye ekipler tarafından maskeler yardımıyla oksijen müdahalesi yapıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen komiser ile bir çocuğun da olduğu 4 kişi ise daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. 

İtfaiye ekiplerinin tamamen söndürdüğü ve soğutma çalışmasını tamamladığı binada yanan daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
 
 

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