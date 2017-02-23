Cezaevleri boşalıyor

AK Parti hükümetinin hazırladığı 2017 bütçe programına göre, Türkiye'de Eylül 2016 itibarıyla toplam 370 cezaevi var. Bu mevcut cezaevlerinin kapasitesi 187 bin 351 kişi. BU sayıya karşılık şu anda cezaevlerinde toplam 193 bin 768 kişi bulunuyor. Cezaevinde bulunanların yaklaşık üçte birini ise, hüküm giymemiş tutuklular oluşturuyor. Resmi rakamlara göre 1 ekim 2016 tarihi itibarıyla cezaevlerinde 130 bin 694 hükümlüye karşılık, 63 bin 74 tutuklu bulunuyor.Bu sıkışıklığa çözüm bulmak amacıyla Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Cezaevi yönetmeliği ile, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olanlar, sadece bir ay kapalı cezaevinde yattıktan sonra, cezalarının kalanını açık cezaevinde geçirebilecekler. Yeni yönetmelik değişikliği, terör suçlularını, tecavüzcüleri ve çetecileri kapsamıyor. Ancak ağır ceza alan hırsızlar ve katiller bu haktan yararlanabilecekler.Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, cezası 10 yıla kadar olan mahkumlara, bir kez cezaevinden kaçmaları halinde bile, bu haktan yararlanma imkanı tanınıyor. Firar eden mahkum, yakalanması halinde kendisine disiplin cezası verilecek. Ancak bu disiplin cezasını tamamlar tamamlamaz, yeniden açık cezaevine gönderilme hakkı kazanacak. Hücre cezası alanların açık cezaevine kaydırılmaları koşulu da, yine aynı yönetmelikle yumuşatıldı. Eski düzenlemede üç kez hücre cezası alan mahkumlar açık cezaevine nakil imkanından yararlanamıyordu. Yeni sistemle, beş ya da daha az hücre cezası olan mahkumların da açık cezaevine nakillerinin önü açıldı.Cezaevi yönetmeliğinde yapılan bu değişiklikle, yaklaşık 100 bin mahkumun açık cezaevine gönderilmesinin önü açıldı.Sözcü