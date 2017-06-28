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28 Haziran 2017 Çarşamba 00:02

CHP'nin kamp alanına hayvan gübresi döktüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün durağı olan Düzce’de kamp alanın bulundu yola 78 AR 958 plakalı kamyon tarafından hayvan gübresi döküldü.

CHP'nin kamp alanına hayvan gübresi döktüler
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CHP'nin kamp alanına hayvan gübresi döktüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün durağı olan Düzce’de kamp alanın bulundu yola 78 AR 958 plakalı kamyon tarafından hayvan gübresi döküldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün 13’üncü günün sonunda Düzce’nin Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde bulunan bir alanda mola verdi.

Mola vermesinin ardından akşam saatlerinde 78 AR 958 plakalı bir kamyon tarafından yola hayvan gübresi dökerek kaçtı. Kaçmasının ardından polis ekipleri harekete geçerken yola dökülen tezek kepçe ile temizlendi. Yenişehir Belediyesi, yol sulama aracı ile Düzce Belediyesi itfaiye ekipleriyle yolu yıkadı. Vatandaşlar ise dökülen hayvan gübresine tepki gösterdi.

Polis ekipleri yola pislik dökerek alandan kaçan kamyonu bularak araç sahibine ulaştı. Aracın işçiler tarafından kullanıldığı belirtilirken araç çekici ile Yediemin Otoparkı’na çekildi.
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