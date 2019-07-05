Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın sefasını sürüyor



Türkiye'de on binlerce insanı kısa sürede yüksek kâr vaadiyle dolandırarak Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın lüks yatta eski eşi Sıla Aydın'la sefa sürerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.



Türk polisinin Kırmızı Bültenle dünyanın her yerinde aradığı ünlü dolandırıcı Mehmet Aydın'ın boşandığı eşi Sıla Aydın ile, Latin Amerika ülkelerinde sefa sürdüğü bildiriliyor. Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

132 BİN KİŞİYİ DOLANDIRIP KAÇMIŞTI

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.

LÜKS YATTA YENİ GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor.

Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.