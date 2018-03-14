Çiftlik Bank, güvenlikçiyi yönetim kurulu üyesi yapmış



Türkiye'de son yılların en büyük dolandırıcılık olayını tezgahlayanlar ortadan kaybolurken, şirketin sözde yönetim kurulu üyesinin de Çiftlik Bank'ta çalışan güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Dolandırıcılık sisteminin kurucusu Mehmet Aydın ile yenetim kurulu başkanının yurt dışına kaçtığı bildirilirken, Aydın'ın eşi Sıla Soysal'ın da boşanma davası açtığı öğrenildi.

Öte yandan Üsküdar'da düzenlenen bir operasyonda, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi Cemal Çolak gözaltına alındı. Çolak savcılıkta verdiği ifadesinde kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu, iradesi dışında yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini iddia etti. Bu arada Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Arjantin'de Türk Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunarak Avukat Mehmet Tuna'ya vekalet çıkarttığı, başvurusunda ikametgah adresi olarak Uruguay'ın lüks yerleşim birimlerinden birinin adresini gösteridği belirlendi.



Mehmet Aydın eşi Sıla Soysal ise dolandırıcılık olayının patlak vermesinin ardından boşanma davası açtığını duyurmuştu. Sıla Soysal dolandırıcılık olayı hakkında mağdurların kendisine ulaşmasının ardından "İlk fırsatta ya sosyal medya hesabımdan ya da bir TV kanalından canlı yayına çıkıp tüm soruları cevaplandırmak istiyorum. Benim ve ailemin bu olayla bir ilgisi yok" diyerek kendini savundu.

SİTE KAPANDI, SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÇÖKTÜ

SANAL OYUNDA KURULAN TUZAK, GERÇEK DOLANDIRICILIĞA DÖNÜŞTÜ

Çiftlik Bank kurucusu 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın göz göre göre ortadan kaybolmasının ardından dolandırıldığını anlayan binlerce kişi soluğu, sözde şirket tarafından kurulan besi çiftliğinde aldı. Kendileri adına alındığı öne sürülen büyük baş hayvanlara el koymak isteyen vatandaşlara güvenlik güçleri engel olurken, Bursa'ya gelen mağdur vatandaşlar arasında Mehmet Aydın'ın yakınlarının da olduğu ortaya çıktı. Yakın akrabalarını bile dolandıran Mehmet Aydın'ın Dubai ya da uzak doğu ülkelerine gittiği öne sürülüyor.

Masum bir internet oyunu olarak ortaya çıkan Çiftlik Bank, adında 'Banka' kelimesi geçmesi üzerine inceleme konusu oldu. Yapılan şikayetler üzerine incelenen sistemde 200 bin TL yatıran her üyeye kısa sürede 40 bin TL kazanç vaad edildi. Sanal ortamda tavuk, koyun, keçi ve inek alarak yatırım yapanlar, Papara adlı para transfer sistemini kullanarak şirketin hesaplarına ilk belirlemelere göre 511 milyon lira para yatırıldı. 77 bin 843 kişiden toplanan bu paraların bir bölümüyme Bursa yakınlarında göstermelim bir de küçük besi çiftliği kuruldu. Ancak İnegöl'de kurulan besi çiftliğine, çevre köylerden alınan ineklerin parasının ödenmediği gerekçesiyle vatandaşlar da çiftliği basmak istedi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAKALANDI



Sakarya polisi tarafından düzenlenen operasyon genişletilerek devam ediyor. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak'ın (35) İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN AZ YARIM MİLYON ÜYESİ VAR

Bu arada geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank'a idari yaptırımlar uyguladıklarını ve reklâmları durdurduklarını belirterek, paralarını yatıran vatandaşların Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti. Çitflikbank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti. Tüfenkci, Çiftlikbank'ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı.