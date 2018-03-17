

Çiftlik Bank'ta son durum; Mehmet Aydın basını suçladı



Eşi ve şirket yöneticilerinden bazıları tutuklanarak cezaevine konulan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın sistemi basının batırdığını iddia ederek üyelerinin de zarar etmediğini söyledi.

Ticarette kâr da var zarar da diyerek söze başlayan Mehmet Aydın, sistemin batması konusunda basın yayın organlarını suçladı. Mehmet Aydın, mağdur ettiği vatandaşlara da "Herkese büyük geçmiş olsun, kara da zarara da hepimiz ortaktık. Üyelerimiz zarar görmediği gibi bizi suçladı" iddiasında bulundu...

SAHNEDE RAP MÜZİK SÖYLEMİŞ

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'dan, parasını batırdığı üyelere seslendi. Mehmet Aydın 285 milyon liralık yatırım yaptığını iddia ederek "Yetkililere yalvardım, ödemeleri yapacağım dedim ama beni dinlemediler" diyerek dert yandı. Aydın "Bir gün batarsak tüm varlıklar üyelerimizindir diye söz vermiştim. Devlet mal varlıklarımızı satarak iadeleri yapacaktır, kalan kişilere de ödemeleri ben bitcoin ile yapacağım. Herkese geçmiş, büyük geçmiş olsun. Kâra da zarara da hepimiz ortaktık. Üyelerimiz zarar görmediği gibi bizi suçladı. Ama bütün iadeleri yapacağım, ama iki yıl ama üç yıl..." dedi.

31 Mayıs 1991'de Bursa'da doğduğunu ancak aslen Giresunlu olduğunu belirten Aydın, basında çıkan rap müzikle ilgili çıkan haberleri de doğruladı ve sahne adının Eren Çapar olduğunu belirtti.

Mehmet Aydın'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, bu duruma gelinmesinde basını suçlayan Aydın, 18 ayda 215 milyon TL yatırım yaptıklarını iddia etti. Hesapların açılması ve üyelere ödemelerin yapılabilmesi için bakanlığa bizzat kendisinin yalvardığını, ancak kimsenin kendisini dinlemediğini ve şirketin Bitcoin varlıklarını yok saydığını söyledi.

