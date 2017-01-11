Çin kökenli Amerikalı, ne haltlar karıştırmış?

BÖLGEDE NE İŞ YAPIYORDU?

CASUSLUK’ GÖZALTISI

Amerikan Başkonsolosluğu'nun, resmen 'Kayıp' diye başvurduğu kişinin bir süredir cezaevinde casusluk suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı. Üzerinde profesyonel kamera kayıt sistemleri ve dijital ekipmanlarla yakalanan Çin kökenli J'in Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde iki ay önce gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi.Casusluk suçlamasının içeriği tam olarak bilinmiyor, ancak daha önce de, çok sayıda ABD kökenli istihbaratçının bölgede faaliyet gösterdiği biliniyor. Sınırdışı edilmesi beklenirken, görevli polis memurunun tabancasını almaya çalışanin adam öldürmeye teşebbüsle yargılanacağı öğrenildi.İstanbul’a turist olarak geldikten sonra kaybolduğu düşünülen ABD vatandaşı24 Kasım'da Nusaybin'de polis tarafından gözaltına alındı.'in yanındagibi malzemeler bulundu.İstanbul’a turist olarak geldikten sonra kaybolduğu düşünülen, ancak Kocaeli’nde ‘Cinayete teşebbüs’ten tutuklandığı anlaşılan Amerikalı Joe Yat Yung Chan’la ilgili esrarengiz ayrıntılar ortaya çıktı.Yaklaşık 10 gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Amerikan Başkonsolosluğu, vatandaşları’ın İstanbul’da kaybolduğunu bildirdi. Başvuru üzerine harekete geçen İstanbul polisi, Chan’ın Kocaeli’nde cezaevinde olduğu bilgisine ulaştı. Kayıp Amerikalı turistin Türkiye’ye geldikten kısa bir süre sonra Kocaeli’nde karıştığı bir olayda ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandığı belirlendi. Polis, bu bilgileri ABD Başkonsolosluğu’na iletti.Cezaevinde bulunan Chan’ın 24 Kasım 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde polis tarafından gözaltına alındığı da ortaya çıktı. Yol kontrolü sırasında 37 yaşındaki ABD’linin İstanbul plakalı aracından iki profesyonel kamera, bir yaka kamerası, bir küçük ve bir büyük drone, dokuz kayıt kaseti, fotoğraf makinesi, hard disk, flash bellek, düdüklü pusula ve laptop çıktı. Üzerinde de çelik yelek bulunan esrarengiz Amerikalının, işlemlerinin ardından ‘casusluk faaliyetinde bulunduğu’ iddiasıyla adliyeye çıkarıldığı, serbest bırakıldığı öğrenildi.Sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi tarafından’ne alındığı öğrenilen Chan’ın burada karıştığı bir olay sırasında polis memurunun silahını almak istediği ileri sürüldü. Bu olay nedeniyle tekrar gözaltına alınan Joe Yat Yung Chan’ın tutuklandığı bildirildi.