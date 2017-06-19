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19 Haziran 2017 Pazartesi 04:26

Cinayet zanlısı tatil yaparken yakalandı

Sakarya Hendek'te yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen cinayetin zanlısı Fethiye'de tatil yaparken yakalandı. 

Cinayet zanlısı tatil yaparken yakalandı
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Cinayet zanlısı tatil yaparken yakalandı


Ölüdeniz Jandarma ekipleri tarafından bir koya düzenlenen operasyon sonucu yakalanan 45 yaşındaki Nihat K.'nın Sakarya'dan gelecek ekiplere teslime dileceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; Sakarya'nın Hendek ilçesinde Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde vatandaşlar kanlar içinde bir erkek vatandaşın cesedini gördü. 

Olayın güvenlik güçlerine ihbar edilmesinin ardından cesedin Remzi Akan’a ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Ayşe S. imam nikahıyla yaşadığı Nihat K.’nın kendisine gönderdiği cinayeti itiraf eden mesajı jandarma ekiplerine gösterdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Nihat K.’nın peşine düştü.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Birimi ekipleri, Sakarya’dan kaçan Nihat K.’nın Faralya Mahallesi’ndeki Kabak Koyu’nda bulunduğunu tespit etti. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte koya operasyon düzenlendi. Nihat K. gece 23.30 sıralarında koyda tatilcilerle birlikte ateş başında otururken gözaltına alındı.

Koyda çadır kurarak kamp yaptığı belirlenen Nihat K.’nın son 1 haftadır turistik işletmelerde garson olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin çadırında yapılan aramada suç aleti bıçağa rastlanmadı. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen şüphelinin Sakarya’dan gelecek jandarma ekiplerine teslim edileceği kaydedildi.
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