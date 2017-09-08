Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109743
ALTIN
147.664
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4602
EURO
4.0883
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının...
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık verdi“
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık...
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım çalışmalarına başlandı
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım...

Cinnet geçiren güvenlik görevlisi 3 kişiyi öldürdü

Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, cinnet getirdi. Kendi ailesinden 3 kişiyi öldüren güvenlikçi 2 kişiyi de ağır yaraladı.

Cinnet geçiren güvenlik görevlisi 3 kişiyi öldürdü

Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, cinnet getirdi. Kendi ailesinden 3 kişiyi öldüren güvenlikçi 2 kişiyi de ağır yaraladı.

08 Eylül 2017 Cuma 02:23
Cinnet geçiren güvenlik görevlisi 3 kişiyi öldürdü


Cinnet geçiren güvenlik görevlisi 3 kişiyi öldürdü

İddialara görev, akşam saatlerinde nöbetten çıkan özel güvenlik görevlisi M.A. merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışma çıkması üzerine av tüfeğine sarılan M.A., 1,5 yaşındaki oğlu M.A ile, eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.A., S.A. ve B.A. olay yerinde hayatını kaybederken, 1,5 yaşındaki M.A. ile V.A. ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, hemen ameliyata alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için il genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
(NA- DK-Y)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın, iki yaralı var
Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın, iki yaralı var
Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi
Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi
Kız arkadaşını ve arabasını bırakıp kaçtı
Kız arkadaşını ve arabasını bırakıp kaçtı
Manavgat'ta okul müdürüne cinsel istismar suçlaması
Manavgat'ta okul müdürüne cinsel istismar suçlaması
Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 3 ölü 44 yaralı var
Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 3 ölü 44 yaralı var
Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var
Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var
Alkol aldı, evinin önünde kızlara tüfekle saldırdı
Alkol aldı, evinin önünde kızlara tüfekle saldırdı
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim