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12 Haziran 2017 Pazartesi 10:53

Cinnet getiren kişi katliam yaptı, 5 ölü var

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde bir kişi, bu sabah girdiği evde silahla rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.

Cinnet getiren kişi katliam yaptı, 5 ölü var
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Cinnet getiren kişi katliam yaptı, 5 ölü var

Cihanbeyli'de gittiği 4 ayrı evde rastgele silahla ateş açarak 5 kişiyi öldüren saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı

Edinilen göre olay, bugün sabah saatlerinde Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan A. K. adlı bir kişi, iddiaya göre aralarında husumet olan 4 ayrı eve giderek aynı zamanda akrabaları olan Meryem Tokat, oğlu Hamit Tokat ile Mehmet Tokat, Mustafa Tokat ve Bekir Kıran'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Saldırıyı gerçekleştiren K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Öldürülenlerden Mehmet Tokat'ın Norveç'ten bir süre önce memleketine izne geldiği belirlendi.
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