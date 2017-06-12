Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde bir kişi, bu sabah girdiği evde silahla rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.

Cinnet getiren kişi katliam yaptı, 5 ölü var

Cihanbeyli'de gittiği 4 ayrı evde rastgele silahla ateş açarak 5 kişiyi öldüren saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındıEdinilen göre olay, bugün sabah saatlerinde Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan A. K. adlı bir kişi, iddiaya göre aralarında husumet olan 4 ayrı eve giderek aynı zamanda akrabaları olan Meryem Tokat, oğlut ileve'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Saldırıyı gerçekleştiren K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Öldürülenlerden Mehmet Tokat'ın Norveç'ten bir süre önce memleketine izne geldiği belirlendi.