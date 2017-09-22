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Cinsel güç artırıcı ilacı içen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Sorumsuz bir ailenin, çocukların erişebileceği yere bıraktığı cinsel güç artırıcı ilaç, 2 yaşında bir çocuğu ölümün eşiğine getirdi.

Cinsel güç artırıcı ilacı içen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Sorumsuz bir ailenin, çocukların erişebileceği yere bıraktığı cinsel güç artırıcı ilaç, 2 yaşında bir çocuğu ölümün eşiğine getirdi.

22 Eylül 2017 Cuma 17:25
Cinsel güç artırıcı ilacı içen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Cinsel güç artırıcı ilacı içen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Henüz iki yaşında olan E.E.İ adlı bebek, ailenin sorumsuzluğu yüzünden ölümle pençeleşiyor. Kırklareli Vize ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin, evde bulduğu cinsel güç artırıcı ilaçları içerek can verdiği ortaya çıktı

2 yaşındaki çocuk, Kırklareli'de yaşadığı evde bulduğu cinsel gücü arttırıcı ilaçlardan içerek rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Kırklareli'nin Vize İlçesi'nde, evde bulunan cinsel gücü arttırıcı ilaçlardan içtiği belirtilen 2 yaşındaki E.E.İ. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen çocuğun tedavisi sürüyor.

Edinilen göre, Vize İlçesi'nin Kıyıköy Beldesi'nde yaşayan  E.İ. ve S.İ.'nin 2 yaşındaki kızları E.E.İ., iddiaya göre, evde bulduğu cinsel gücü artırıcı ilaçtan içti. Minik kızın rahatsızlanması üzerine ailesi Vize Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve içtiği ilaçtan zehirlendiği belirtilen E.E.İ., Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren minik kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 22.09.2017 17:33
Anahtar Kelimeler:
Cinsel Güç Artırıcı Ilac
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