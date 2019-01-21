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Cinsel ilişki öncesi boş senet imzalatmışlar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Havva K. ile cinsel ilişkiye girme vaadiyle Adem S. ve Gülizar D. tarafından boş senet imzalatıldığını ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişilik çeteyi göz altına aldı.

Cinsel ilişki öncesi boş senet imzalatmışlar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Havva K. ile cinsel ilişkiye girme vaadiyle Adem S. ve Gülizar D. tarafından boş senet imzalatıldığını ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişilik çeteyi göz altına aldı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 08:49
Cinsel ilişki öncesi boş senet imzalatmışlar

Cinsel ilişki öncesi boş senet imzalatmışlar

Tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle boş senet imzalatarak kandıran 2'si kadın 4 kişilik çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüphelinin evinde patlayıcı madde düzeneği de ele geçirildi.


Samsun'da tanıştıkları erkekleri, cinsel ilişkiye girmek vaadiyle kandırıp boş senet imzalattıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli, saklandıkları evde patlayıcı madde ve bomba düzeneğiyle birlikte yakalandı


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Havva K. ile cinsel ilişkiye girme vaadiyle Adem S. ve Gülizar D. tarafından boş senet imzalatıldığını öne süren kişinin ihbarı üzerine harekete geçti.

Soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları takibin ardından şüphelilere ait Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenledi.

BOMBA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskında, şikayetçi kişiye ait nüfus cüzdanı ve üzeri yazılmamış imzalı senet, define arama amacıyla bulundurulduğu iddia edilen çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli Adem S., evinde patlayıcı madde ele geçirilen Gülizar D., cinsel ilişkiye girme vaadinde bulunulan Havva K. ve suça yer temin ettiği öne sürülen Mehmet Ç.'yi gözaltına alındı.

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serkan yağcılar 2019-01-21 08:58:26

Bunlar yeni değil geçen yılda yaptılar aynısını

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